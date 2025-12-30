ВСУ насильно вывезли из Курской области и до сих пор удерживают 12 мирных жителей
Галузин: 12 жителей Курской области до сих пор удерживают на Украине
ВСУ продолжают насильно удерживать 12 российских граждан. Боевики угнали их из Курской области, сообщил «Известиям» заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
«До сих пор насильно удерживаются 12 наших граждан, насильно угнанных из Курской области во время вторжения в регион», — отметил дипломат.
Галузин заявил, что в рамках стамбульских договоренностей в Россию вернулись примерно 2,3 тысячи бойцов и 170 мирных жителей. На Украину уехали порядка 2,4 тысячи боевиков ВСУ и 170 гражданских лиц.
Также российская сторона передала около 12 тысяч тел погибших боевиков. С Украины привезли 200 тел бойцов ВС России. По словам политика, процесс возвращения растянут по времени, но он дает необходимые результаты.
Ранее следователи в ходе разбирательства установили причастность генерал-майора ВСУ Эдуарда Москалева и полковника Алексея Дмитрашковского к захвату жителей Курской области и вывозу их на Украину. Они стали фигурантами уголовных дел о теракте и захвате заложников.