Галузин: 12 жителей Курской области до сих пор удерживают на Украине

«До сих пор насильно удерживаются 12 наших граждан, насильно угнанных из Курской области во время вторжения в регион», — отметил дипломат.

Галузин заявил, что в рамках стамбульских договоренностей в Россию вернулись примерно 2,3 тысячи бойцов и 170 мирных жителей. На Украину уехали порядка 2,4 тысячи боевиков ВСУ и 170 гражданских лиц.

Также российская сторона передала около 12 тысяч тел погибших боевиков. С Украины привезли 200 тел бойцов ВС России. По словам политика, процесс возвращения растянут по времени, но он дает необходимые результаты.

Ранее следователи в ходе разбирательства установили причастность генерал-майора ВСУ Эдуарда Москалева и полковника Алексея Дмитрашковского к захвату жителей Курской области и вывозу их на Украину. Они стали фигурантами уголовных дел о теракте и захвате заложников.