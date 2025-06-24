СК установил личности офицеров ВСУ, вывозивших жителей из Курской области

Военные следователи установили причастность генерал-майора ВСУ Эдуарда Москалева и полковника Алексея Дмитрашковского к захвату жителей Курской области в заложники и вывозу их на Украину. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

По данным следствия, украинские боевики под их командованием незаконно похитили жителей Суджи и до мая удерживали в Сумской области. Против причастных возбудили уголовные дела о теракте и захвате заложников.

Следователи опрашивают пострадавших и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стала известна судьба пенсионера из Гоголевки, ставшего героем нашумевшего видео в августе. Украинские боевики глумились над ним, угрожали и снимали происходящее на камеру. После зачистки села российскими военными стало известно, что пожилого мужчину расстреляли.