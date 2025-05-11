ВСУ нарушили режим прекращения огня во время перемирия более 14 тысяч раз

Минобороны: за время перемирия ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня

Украинские военные за время перемирия нарушили режим прекращения огня 14 043 раза. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВСУ за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные в зоне СВО со своей стороны строго соблюдали режим прекращения огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. В то же время ВСУ за время перемирия предприняли пять попыток прорыва через государственную границу Курской и Белгородской областей.

«За прошлые сутки средства противовоздушной обороны сбили 143 беспилотника ВСУ и три авиационные бомбы JDAM», — заявили в ведомстве.

Также средства ПВО с 8 мая уничтожили 58 украинских БПЛА самолетного типа вне зоны спецоперации.

Ранее военкор Борис Рожин сообщил о пропавшей без вести группе ВСУ при попытке прорваться в поселок Теткино Курской области.