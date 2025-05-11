Военкор сообщил о пропавшей без вести группе ВСУ

Военкор Рожин: группа ВСУ пропала без вести у границы с Россией

Группа боевиков ВСУ пропала без вести у границы с Россией. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

По его словам, националисты пытались пройти в поселок Теткино в Курской области на границе с Украиной. Штурмовики хотели захватить населенный пункт, но российские военные смогли остановить противника.

«Есть нюанс: от оккупантов через несколько минут после незаконного пересечения границы остался лишь кратер — по скоплению живой силы нанесли удар фугасной авиационной бомбой», — отметил военкор.

Ранее стало известно, что ударный беспилотник ВСУ атаковал памятник советским летчикам 88-го гвардейского истребительного авиационного полка в поселке Коммунар Курской области. Монумент получил повреждения, никто из местных жителей не пострадал.

Глава региона Александр Хинштейн напомнил, что памятник не может представлять никакой угрозы людям.