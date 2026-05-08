ВС России нанесли шесть групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны сообщило о 6 групповых ударах по объектам ОПК Украины с 2 по 8 мая

Российские военные с 2 по 8 мая нанесли шесть групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса на территории Украины, связанным с ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение недели ВС России в ответ на террористические атаки Украины до перемирия нанесли шесть групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины», — подчеркнули в ведомстве.

Военные применяли высокоточное оружие воздушного и наземного базирования большой дальности, а также ударные беспилотники.

«Поражены объекты портовой и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов, военные аэродромы, пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль село Кривая Лука в ДНР.