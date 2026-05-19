Военная разведка США оценила удары, наносимые Украиной, как беспорядочные и никак не влияющие на боеспособность и операции ВС России. Об этом говорится в докладе, представленном Пентагоном конгрессу США, сообщил ТАСС .

Отчет охватил период с 1 января по 31 марта текущего года. Документ подготовили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и фактически ликвидированного Агентства по международному развитию.

«По оценке американской военной разведки, у украинских ударов нет координации, высоких темпов и концентрации на критически важной военной инфраструктуре России, чтобы они имели оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции», — говорилось в докладе.

Ранее генинспектор Пентагона сообщил конгрессу США о важных преимуществах России в зоне спецоперации. Речь идет о нехватке мужчин призывного возраста на Украине, дефиците боеприпасов и беспилотников, а также численности войск и поддержки с воздуха.