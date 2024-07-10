ВСУ нанесли удар по зданию водозабора в Энергодаре
Украинские войска вновь обстреляли Энергодар, повредив здание водозабора
Украинские войска вновь обстреляли Энергодар. Об этом директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала РИА «Новости».
«Повреждено здание водозабора. Выбиты стекла. Пострадавших нет», — сказала она.
Мэр Эдуард Сеновоз сообщил, что при атаке нарушилось электроснабжение города. По его словам, возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Он призвал жителей беречь себя и близких.
В пятницу член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру в Запорожской области, перейдя к «варварской англосаксонской стратегии».