ВСУ нанесли удар по зданию водозабора в Энергодаре

Украинские войска вновь обстреляли Энергодар, повредив здание водозабора

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска вновь обстреляли Энергодар. Об этом директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала РИА «Новости».

«Повреждено здание водозабора. Выбиты стекла. Пострадавших нет», — сказала она.

Мэр Эдуард Сеновоз сообщил, что при атаке нарушилось электроснабжение города. По его словам, возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Он призвал жителей беречь себя и близких.

В пятницу член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру в Запорожской области, перейдя к «варварской англосаксонской стратегии».

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