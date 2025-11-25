ВСУ нанесли удар по центру Энергодара. Об атаке сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в Telegram-канале .

По его словам, БПЛА атаковал двор Центра детско-юношеского творчества. Повреждена часть здания, в нескольких помещениях выбило окна. Жертв и пострадавших среди сотрудников и детей нет.

Пухов отметил, что целью нападения выбрали объект гражданской инфраструктуры, что не может иметь военного оправдания. Он призвал расценивать случившееся как террористический акт.

Жителей попросили сохранять бдительность на фоне продолжающихся обстрелов.

Первого октября Пухов писал, что Энергодар временно лишился водоснабжения в результате аварии.