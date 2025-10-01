В Энергодаре отключили воду из-за аварии

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар временно лишился водоснабжения в результате аварии, ремонтники уже приступили к работе. Об этом заявил глава администрации Энергодара Максим Пухов в Telegram-канале .

«В связи с неисправностью электротехнического оборудования временно прекращена подача воды на город. Специалисты приступили к поиску и устранению повреждения», — написал он.

Пухов призвал местных жителей набраться терпения и пообещал решить проблему как можно быстрее.

Ранее на Энергодар обрушилась пыльная буря. Очевидцы рассказали, что шквалистый ветер был невероятно сильным, порывы ломали деревья и разметали мусор. Пухов показал кадры с последствиями ЧП и поблагодарил сотрудников коммунальных служб за работу. Также он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.