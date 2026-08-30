ВСУ нанесли удар по Белгороду

Шуваев сообщил о пострадавших в Белгороде после удара ВСУ

Украинские военные днем в воскресенье нанесли удар по Белгороду, есть пострадавшие. Об этом на платформе «Макс» сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. Поступили сообщения о возгораниях в результате прилетов боеприпасов. Информация о других последствиях уточняется. Буду оперативно информировать», — написал он.

Шуваев добавил, что для ликвидации последствий на места выехали экстренные службы.

«Напоминаю, что жизнь родных — самое ценное. Отнеситесь к оповещениям о беспилотной и ракетной опасности с полной серьезностью», — заключил врио губернатора.

Днем ранее под обстрел боевиков попал частный сектор города Шебекино. Три человека погибли и восемь получили ранения. Еще один мужчина пострадал после удара БПЛА по его автомобилю в поселке Пятницкое.