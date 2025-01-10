ВСУ нанесли удар по Белгородской области, есть раненые

Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов беспилотниками по Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Один из украинских беспилотников ударил по рейсовому автобусу на участке трассы от поселка Никольское к Ясным Зорям. Водитель получил ранения, его госпитализируют в ближайшую больницу. Медики диагностировали у пострадавшего баротравму и закрытую черепно-мозговую травму.

Второй дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль неподалеку от села Ясные Зори. Два человека пострадали, в том числе — боец местной самообороны.

Раненых доставили в городскую больницу Белгорода.

В ночь на пятницу, 10 января, ВСУ провели массированную атаку дронами по объектам на территории России. Всего за ночь ПВО РФ уничтожили 40 украинских дронов.