Средства ПВО сбили 40 украинских БПЛА за ночь над регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Ростовской областью уничтожили 16 дронов, по четыре — над Курской и Воронежской областями, три — над Брянщиной.

Еще два беспилотника ликвидировали над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

Накануне средства ПВО за ночь сбили 15 дронов ВСУ в трех регионах: Краснодарском крае, Белгородской и Брянской областях. Ранее боевики с помощью беспилотников атаковали Саратовскую область, в результате на предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар. В городе объявили режим ЧС.