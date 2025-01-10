Средства ПВО сбили 40 украинских БПЛА за ночь над регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Над Ростовской областью уничтожили 16 дронов, по четыре — над Курской и Воронежской областями, три — над Брянщиной.
Еще два беспилотника ликвидировали над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.
Накануне средства ПВО за ночь сбили 15 дронов ВСУ в трех регионах: Краснодарском крае, Белгородской и Брянской областях. Ранее боевики с помощью беспилотников атаковали Саратовскую область, в результате на предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар. В городе объявили режим ЧС.
Депутат в Балашихе Светлана Тананова провела встречу с волонтерами
«Медиаэффект». ВС России подготовились к удару украинских боевиков на трех направлениях
Украинские военные разбросали мины в селе под Курском
Израильским военным приказали подготовить план по полному уничтожению ХАМАС
«Избейте лежачего». Мать пострадавшего в Татарстане мальчика рассказал о действиях тренера
Больше тысячи тонн сельди продали в магазинах Подмосковья в декабре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте