Два водителя автобусов пострадали при атаке БПЛА в Горловке

Мэр Приходько: при атаке БПЛА на Горловку пострадали два мирных жителя

В Горловке два водителя автобусов пострадали из-за удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«В результате атаки БПЛА ВСУ по автобусам в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранены двое водителей», — сообщил он.

По данным управления администрации главы республики по документированию военных преступлений Украины, в Горловке 6 октября в 06:10 и 06:40 по московскому времени были зафиксированы атаки ударных беспилотников ВСУ.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Ранее ВСУ атаковали частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области с помощью FPV-дрона. Пятеро детей пострадали. Всех доставили в Грайворонскую ЦРБ на попутном транспорте.