Дрон ВСУ атаковал автобус под Белгородом, пострадали гражданские

Пять человек ранены при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали служебный автобус в Грайворонском городском округе Белгородской области. О деталях удара рассказал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Оператор дрона выследил автобус на участке дороги между селами Головчино и Масычево. В результате прямого попадания беспилотника ранения получили пять мирных жителей.

По данным оперативных служб, двое мужчин и две женщины получили серьезные травмы и осколочные ранения. Пострадавших экстренно доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

Состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое. Врачи борются за его жизнь в операционной. Еще одну раненую после стабилизации состояния планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода, остальных направили на амбулаторное лечение.

Последнему раненому диагностировали баротравму. Мужчине оказали первую помощь в ближайшей больнице. После этого его направили в медучреждение областного центра для детального обследования.

Сам автобус в результате взрыва и последовавшего за ним пожара был полностью уничтожен. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и следственные органы.

Ранее в Белгороде появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Власти временно отселили из ближайших домов 1700 человек.