ВСУ атаковали машину с мирными жителями в Белгородской области, погибли двое

Гладков: два мирных жителя погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Два человека стали жертвами налета украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

«Погибли два мирных жителя. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль», — написал он.

Гладков отметил, что мужчина и женщина скончались на месте. Он принес соболезнования родственникам погибших.

Ранее в городе Грайворон после детонации дрона пострадали местная жительница и 13-летний мальчик. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

На прошлой неделе в Белгородской области атака ВСУ унесла жизнь человека, еще трое с тяжелыми травмами попали в больницу. Украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. Одного из них спасти не удалось.