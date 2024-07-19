ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

Депутат Юров сообщил о ракетной атаке ВСУ на Луганск

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики обстреляли Луганск ракетами. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Народного совета региона Юрий Юров.

«В Луганске — громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами. Слышны взрывы, работает система ПВО», — написал он.

РИА «Новости» подтвердило, что в Луганске сработала система ПВО.

«Около 8.45 начали работать средства ПВО в Луганске. Ее звуки слышны в разных районах города, более подробная информация уточняется», — добавил источник.

Telegram-канал «Mash на Донбассе» добавил, что очевидцы сообщили о более чем 10 взрывах. После этого в небе над городом появился огромный столб дыма.

Утром в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом, Черным морем, Курской и Белгородской областями. Сведения о пострадавших и разрушения не поступали.

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