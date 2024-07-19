Силы ПВО уничтожили почти 20 беспилотников в трех регионах

Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над тремя регионами и Черным морем

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской и Курской областей, Черным морем и Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошлой ночи силы ПВО уничтожили пять БПЛА над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, три над Белгородской областью и 11 — над Курской», — заявили в ведомстве.

Украинские боевики практически на ежедневной основе пытаются атаковать объекты в центральных и приграничных регионах России беспилотиками. Средства ПВО успешно отражают атаки летательные аппараты противника.

Днем ранее силы ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов ВСУ за ночь над двумя регионами России. Кроме того, ВС России ликвидировали 10 бэзэкипажных катеров в Черном море, которые двигались в сторону Крыма.

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