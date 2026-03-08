ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду

Белгород и Белгородский район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за обстрела произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Все аварийные службы уже работают на местах.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки не зафиксировано. Более точный масштаб повреждений власти смогут оценить в светлое время суток.

Ранее украинский беспилотник упал в Ельце возле многоэтажки. Жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.