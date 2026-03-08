ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгород, вызвав разрушения инфраструктуры
Белгород и Белгородский район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.
Из-за обстрела произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Все аварийные службы уже работают на местах.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки не зафиксировано. Более точный масштаб повреждений власти смогут оценить в светлое время суток.
Ранее украинский беспилотник упал в Ельце возле многоэтажки. Жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.