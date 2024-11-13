Глава Энергодара сообщил о восьми взрывах и погибшем после серии ударов ВСУ

ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару, один человек погиб. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале .

«Зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской», — добавил он.

Глава Энергодара призвал жителей города быть осторожными и по возможности избегать открытых пространств.

Прошлый обстрел Энергодара произошел 6 ноября. Тогда, по оценкам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, прогремели по меньшей мере пять взрывов, под удар попали городские объекты инфраструктуры и береговая линия вблизи атомной электростанции.