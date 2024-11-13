ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару, один человек погиб. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.
«Зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской», — добавил он.
Глава Энергодара призвал жителей города быть осторожными и по возможности избегать открытых пространств.
Прошлый обстрел Энергодара произошел 6 ноября. Тогда, по оценкам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, прогремели по меньшей мере пять взрывов, под удар попали городские объекты инфраструктуры и береговая линия вблизи атомной электростанции.
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