ВСУ нанесли массированный удар по ДНР. Есть погибшие и пострадавшие

Пушилин: трое погибли и четверо ранены при массированном ударе ВСУ по ДНР

Украинские военные нанесли массированные удары по территории Донецкой Народной Республики. В результате три человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин .

«Начиная с четырех часов утра, противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. Три человека погибли, еще четверо ранены», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что в Буденновском районе Донецка при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью. Выпущенные снаряды убили трех сотрудников местной строительной фирмы.

Мужчина 1950 года рождения подорвался на мине «Лепесток» в Куйбышевском районе города. Он получил ранения средней тяжести.

В Горловке беспилотник-камикадзе атаковал микроавтобус, в котором ехали мерные жители. В результате тяжело ранило мужчину 1972 года рождения, еще два человека получили средние и легкие раны.

В Куйбышевском и Буденновском районах Донецка повредило шесть жилых домостроений, а в Петровском — четыре объекта гражданской инфраструктуры. В городе также пострадали СТО, 10 автомобилей на ней и стройфирма, а в Никитовском районе Горловки — ЛЭП и микроавтобус.

ВСУ, по данным Пушилина, совершили 16 обстрелов, выпустив 40 боеприпасов.

В Белгородской области в одном из сел в результате прямого попадания украинского снаряда погиб мужчина.