ВСУ начали запускать «летающие» автоматы Калашникова

По информации источника, боевикам это вооружение поставила группа инженеров Wild Hornets. Устройство представляет собой установленный на летающую платформу с четырьмя винтами автомат АК-47. Впервые боевики использовали такую новинку еще в середине августа.

Военный эксперт Юлиан Репке отметил, что при такой разработке самое непростое — стабилизация оружия при стрельбе, чтобы от отдачи не пострадал сам дрон. По его словам, судить об эффективности этого устройства пока еще слишком рано.

Ранее главы ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в распоряжении ВСУ находятся беспилотники, способные летать на расстояние до 1800 километров. Он отмечал, что атаки с применением этих дронов станут неотъемлемой частью стратегии Украины против России.