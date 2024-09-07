Буданов заявил, что украинские дроны бьют на 1800 километров

Буданов: у ВСУ есть дроны с дальностью действия до 1800 километров

В распоряжении ВСУ есть беспилотные летательные аппараты, которые способны достичь объекты на территории России на расстоянии до 1800 километров. Об этом в социальной сети сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

По его словам, атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов станут неотъемлемой частью стратегии украинских боевиков в противостоянии с Россией.

Буданов* сделал это заявление, приурочив его к поздравлению с Днем военной разведки, который на Украине с 2022 года отмечается 7 сентября. Подробности и технические характеристики дрона Буданов* не привел.

В субботу Минобороны РФ рапортовало об уничтожении цеха производства компонентов для реактивных дронов «Паляница» и оперативно-тактических ракет «Гром-2»,

Ранее обломки украинского БПЛА обнаружили в лесу в Калужской области.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.