ВСУ начали уводить солдат из Харьковской области
РИА «Новости»: ВСУ эвакуируют основные силы с Харьковского направления
Командование Вооруженных сил Украины приняло решение перебросить солдат из приграничных районов Харьковской области вглубь региона. Об эвакуации украинской армии РИА «Новости» сообщил местный житель.
«ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гороховатка», — заявил он.
По словам анонимного собеседника агентства, линию боевого соприкосновения одними из первых покинули сотрудники Службы безопасности Украины.
Накануне российские военные взяли под контроль первую линию высотных жилых домов в Волчанске. До этого они отрезали украинским пути отступления под городом.
Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что сейчас ВС России контролируют 52 населенных пункта на севере и востоке региона. По его словам, 34 из них — на Купянском направлении и 13 — на севере области контролирует администрация РФ.