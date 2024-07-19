ВСУ начали уводить солдат из Харьковской области

«ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гороховатка», — заявил он.

По словам анонимного собеседника агентства, линию боевого соприкосновения одними из первых покинули сотрудники Службы безопасности Украины.

Накануне российские военные взяли под контроль первую линию высотных жилых домов в Волчанске. До этого они отрезали украинским пути отступления под городом.

Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что сейчас ВС России контролируют 52 населенных пункта на севере и востоке региона. По его словам, 34 из них — на Купянском направлении и 13 — на севере области контролирует администрация РФ.