Украинское командование приказало перебросить боевиков к трем важным городам Донбасса: Краматорску, Дружковке и Славянску. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он уточнил, что ВСУ приказали удержать несколько ключевых донбасских городов.

«Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба — Краматорск, Дружковку и Славянск», — подчеркнул Кимаковский.

По его словам, вместе с украинскими боевиками в эти районы направляют группы иностранных наемников, в том числе военных из Колумбии. Украинская армия сейчас устанавливает на этих участках укрепления и готовит оборонительную линию.

