Украинское командование перебросило наемников из западных частных военных компаний к границе с Курской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа» .

В приграничье заметили представителей польских, литовских, эстонских, британских ЧВК. По предварительной информации, их будут использовать для узконаправленных задач, например для диверсионных миссий.

«Они не окажут существенного влияния на общую ситуацию на фронте», — отметили авторы Telegram-канала.

Ранее стало известно, что ВСУ за время объявленного Россией перемирия четыре раза пытались прорваться через государственную границу в Курской и Белгородской областях.

Также украинские боевики совершили разведку боем и 15 атак. В результате одного из обстрелов погибла 61-летняя мирная жительница поселка Глушково.