Вооруженные силы Украины активно стягивают большое число иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«Постоянно проживающее на этой территории количество иностранных наемников, входящих в состав указанных формирований, превысило численность военнослужащих украинской национальности», — сказал он.

В поселке Великий Бурлук украинские боевики прячут технику в гаражах, во дворах жилых домов и хозяйственных постройках. Речь идет о бронеавтомобилях, квадроциклах и легких багги.

По словам замглавы ВГА, часть мирных жителей, которых ранее перевезли из поселка в областной центр, поле возвращения в свои дома обнаруживают в них бойцов ВСУ.

Ранее российские военные перехватили радиопереговоры испаноязычных наемников в Курской области. На ней они обсуждали удары артиллерии ВС России по их позициям.