ВСУ начали ставить дроны-светофоры

Украинская армия начала устанавливать вдоль дорог дроны-светофоры, которые показывают наличие или отсутствие беспилотников в небе. Об этом с своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Кирилл Федоров.

Необычные БПЛА заметили на юге Украины. Военкор отметил, что дроны размещают на логистических путях, чтобы они предупреждали водителей.

«Теперь и „светофоры“ являются легитимной целью для уничтожения», — подчеркнул Федоров.

Ранее российский оператор беспилотника бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа рассказал, что ВСУ сменили тактику штурма в Сумской области. Боевики сделали ставку не на захват «опорников», а на атаку ВС России с помощью дронов-камикадзе и ударных самолетов.

По его словам, российская армия научилась противостоять беспилотникам: бойцы перехватывают их видеосигнал, а затем маневрируют и ведут борт по безопасному маршруту.