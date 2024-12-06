ВСУ начали снимать свои мины в Запорожье

Рогов: ВСУ начали снимать свои мины на Ореховском направлении в Запорожье

Украинские войска начали разминировать свои минные поля на Ореховском направлении в Запорожской области. Это может указывать на то, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, сообщил в эфире «Соловьев Live» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

«На Запорожском фронте, то есть не около первой линии обороны, они начали разминировать минные поля со своей стороны. Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — предположил он.

Главком Александр Сырский ранее доложил президенту Владимиру Зеленскому об угрозах для армии на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Сейчас украинские войска пытаются укрепить позиции.

Несколько дней назад российские военные взяли под контроль населенный пункт Новодаровка. Также с помощью беспилотников они создали в Запорожье буферную зону.