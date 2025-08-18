ВСУ начали ротацию подразделений у границы с Россией

Украинские военные проводят ротацию подразделений у границы с Курской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

«На Теткинском и Глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал и проводит ротацию», — написали авторы поста.

По их данным, речь идет о подразделениях, понесших потери в результате авиационных ударов ВКС России.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский приказал военным восстановить позиции на Сумском направлении. Противник бросил в бой все ресурсы, не считаясь с потерями. Такой приказ получило командование оперативно-тактической группировки «Сумы».