Сырский приказал бойцам ВСУ восстановить позиции, не считаясь с потерями

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал бойцам на Сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Командование оперативно-тактической группировки «Сумы» получило от Сырского задачу в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции.

«Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки северян», — заявил собеседник агентства.

Речь идет о российской группировке войск «Север» в Юнаковке, уточнили в силовых структурах.

Ранее военный с позывным Спартак рассказал, как украинские боевики еще до отступления из Часова Яра создали систему опорных пунктов для обороны на новых рубежах.