Украинские боевики начали устанавливать на ударные БПЛА по две камеры, причем вторая дает обзор заднего вида. Об этом РИА «Новости» заявил военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Грек.

Он объяснил, что украинские боевики модернизировали беспилотники из-за российских БПЛА противовоздушной обороны, которые активно перехватывают вражеские аппараты.

«ВСУ стали устанавливать на заднюю часть камеры. Они специально хотят быть начеку», — подчеркнул Грек.

По его словам, во время работы российских расчетов беспилотники ВСУ пытаются маневрировать с учетом обзора сразу с двух камер. При необходимости к перехвату БПЛА подключаются дополнительные силы, уточнил военный.

Если первый расчет не смог сбить маневрирующий беспилотник, то второй подлетает к нему сбоку.

Ранее ВС России освободили село Николаевка в Донецкой Народной Республике. Контроль над населенным пунктом установили подразделения «Южной» группировки войск.