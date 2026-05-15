ВСУ начали размещать на ударных беспилотниках камеры заднего вида
Украинские боевики начали устанавливать на ударные БПЛА по две камеры, причем вторая дает обзор заднего вида. Об этом РИА «Новости» заявил военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Грек.
Он объяснил, что украинские боевики модернизировали беспилотники из-за российских БПЛА противовоздушной обороны, которые активно перехватывают вражеские аппараты.
«ВСУ стали устанавливать на заднюю часть камеры. Они специально хотят быть начеку», — подчеркнул Грек.
По его словам, во время работы российских расчетов беспилотники ВСУ пытаются маневрировать с учетом обзора сразу с двух камер. При необходимости к перехвату БПЛА подключаются дополнительные силы, уточнил военный.
Если первый расчет не смог сбить маневрирующий беспилотник, то второй подлетает к нему сбоку.
