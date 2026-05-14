Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Село находится к северо-востоку от города Константиновка и к западу от Артемовска.

За сутки на этом участке фронта российские военные поразили подразделения двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что украинские власти рано или поздно осознают необходимость вывести войска из Донбасса и сделают это. Он напомнил, что это ключевое условие для достижения мира.