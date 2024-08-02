ВСУ начали применять новую версию боевого дрона на фронте
Боец Студент: ВСУ стали применять новую версию «Бабы-яги» под Угледаром
Украинские боевики начали использовать новую версию беспилотного дрона «Баба-яга» в боях на Угледарском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил полевой медик с позывным Студент.
По его словам, ВСУ задействовали беспилотник для сброса самодельной взрывчатки, мин и снарядов на позиции противника.
«Раньше они были уязвимой целью из-за шума мотора, заметить было легко. Теперь к ним начали присоединять аккумуляторы, услышать стало сложнее. Сама „Яга“ стала почти бесшумной, но и полезная нагрузка сократилась», — отметил военный.
Студент добавил, что зачастую на такой БПЛА вешают банки из-под энергетиков, начиненные поражающими элементами и взрывчаткой.
Российские военные прозвали «Бабой-ягой» тяжелые сельскохозяйственные дроны, которые националисты адаптировали под свои задачи.
Днем ранее стало известно, что ВСУ оставили ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР.