ВСУ начали применять новую версию боевого дрона на фронте

Боец Студент: ВСУ стали применять новую версию «Бабы-яги» под Угледаром

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики начали использовать новую версию беспилотного дрона «Баба-яга» в боях на Угледарском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил полевой медик с позывным Студент.

По его словам, ВСУ задействовали беспилотник для сброса  самодельной взрывчатки, мин и снарядов на позиции противника.

«Раньше они были уязвимой целью из-за шума мотора, заметить было легко. Теперь к ним начали присоединять аккумуляторы, услышать стало сложнее. Сама „Яга“ стала почти бесшумной, но и полезная нагрузка сократилась», — отметил военный.

Студент добавил, что зачастую на такой БПЛА вешают банки из-под энергетиков, начиненные поражающими элементами и взрывчаткой.

Российские военные прозвали «Бабой-ягой» тяжелые сельскохозяйственные дроны, которые националисты адаптировали под свои задачи.

Днем ранее стало известно, что ВСУ оставили ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР.

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