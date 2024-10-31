ВСУ начали применять новую модель беспилотников с увеличенной дальностью

Украинские военные начали применять на Донецком направлении беспилотники-камикадзе Switchblade 600, способные летать на расстояния до 40 километров. Об этом сообщили «Известия».
До этого на Украине использовалась только менее мощная модель Switchblade 300. При этом российский экипаж зенитно-ракетного комплекса рассказал корреспонденту издания, что приноровился сбивать и новую модель.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ случайно сбили собственный беспилотник Hawk. Сколько их всего сейчас в распоряжении украинских войск — неизвестно, но, по сообщениям Telegram-каналов, год назад из 55 заказанных дронов националистам поступили только девять.
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