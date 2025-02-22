Российские военные за сутки отразили три контратаки ВСУ под Курском

В Курской области российские военные ведут наступление на позиции украинских формирований. За прошедшие сутки им удалось отразить три контратаки со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Группировка «Север» нанесла удары по подразделениям украинской армии, включая танковую, тяжелую механизированную, семь механизированных, пять десантно-штурмовых бригад, бригаду морской пехоты, четыре бригады территориальной обороны и три штурмовых полка.

За сутки потери ВСУ составили более 190 человек. Российские военные уничтожили три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, три миномета противника. Также бойцы ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления дронами.

Ранее президент Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. В ходе беседы командиры доложили главе государства о ходе боевых действий в курском приграничье. По завершении разговора Владимир Путин выразил благодарность военным за успешное выполнение поставленных перед ними задач.