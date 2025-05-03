Вооруженные силы Украины в канун празднования Дня Победы готовятся к прорыву фронта. Об этом сообщил подпольщик Сергей Лебедев в Telegram-канале .

«Скапливают личный состав, свозят ГСМ, БК и технику. Известно три направления, где планируют нанести удар, но их может быть больше», — написал он.

По данным подполья, после полутора месяцев низкой интенсивности поток техники через Борисполь резко вырос — 11 машин за 20 минут. Также ВСУ перегружают российскую систему ПВО — за двое суток только над Крымом зафиксировали более 200 БПЛА.

«Перегружают и анализируют логистику. Как только разгрузят, ударят по-настоящему», — заявил Лебедев.

О признаках наступления свидетельствует ряд фактов: президент США Дональд Трамп «включил заднюю»; участились тестовые атаки дронами; американские разведчики-БПЛА активизировались у Черного моря. На Харьковском направлении зафиксировали наплыв ВСУ и иностранных наемников, в Запорожье заметили латиноамериканцев и поляков, в Николаеве завод имени 61 коммунара загрузили под нужды боевиков, рассказал подпольщик.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил президента Украины Владимира Зеленского об ответе в случае провокаций в День Победы. По его словам, в таком случае в Киеве может не наступить 10 мая.