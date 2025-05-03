ВСУ атаковали храм Георгия Победоносца в Белгородской области

Украинские боевики с беспилотника нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконном Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Враг снова бьет по святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконном Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола», — написал он.
Гладков отметил, что благодаря слаженной оперативной работе бойцов самообороны удалось остановить огонь и предотвратить более серьезные последствия пожара.
Вечером 24 апреля в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа начался пожар после сброса боеприпасов с украинских дронов. Новый Иерусалим оказался практически полностью уничтожен, святыню строили в течение 25 лет на пожертвования.
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