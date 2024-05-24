ВСУ начали переброску стратегических резервов на Донецкое направление

Марочко сообщил о переброске стратегических резервов ВСУ на Донецкое направление

Украинское командование после утраты Клещеевки и Андреевки начало сосредотачивать основные усилия на участке Курдюмовка-Клещеевка на Донецком направлении. Об этом сообщил в своем Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его информации, ВСУ предпринимают попытки контратакующих действий, а также усиливают обстрелы российских передовых порядков.

«С этой целью в район Константиновки перебрасывают западную дальнобойную артиллерию, и другие подразделения, которые находятся в непосредственном подчинении Сырского (главком ВСУ, — прим. ред.)», — добавил он.

Населенный пункт Клещеевка в ДНР освободили подразделения Южной группировки войск. Об этом 22 мая заявили в Минобороны. Об освобождении Андреевки в ведомстве сообщили 23 мая.