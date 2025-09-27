Вооруженные силы Украины начали перебрасывать войска с Покровского направления к курской границе. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

Противник, по данным источника, силами 225-го штурмового полка провел контратаку у Андреевки, но успеха не достиг и с большими потерями отошел на изначальные позиции. Ситуация сильно не поменялась и на Теткинском, и на Глушковском направлениях, поскольку украинские боевики не предпринимали активных действий.

«С целью удержания линии фронта украинское командование перебрасывает с Покровского направления подразделения 68-й оебр (отдельной егерской бригады) вместо отправки их на восполнение потерь», — отметили авторы публикации.

Накануне российским военным удалось освободить село Юнаковка в Сумской области. Населенный пункт, где раньше располагалась основная украинская база для оккупации курских границ, перешла под контроль группировки войск «Север».