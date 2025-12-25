Украинское командование отдало приказ отвести подразделения 119-й и 58-й бригад, а также спецназовцев погранслужбы в Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Боевики отступают с большими потерями в Краснопольском районе.

«Вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ государственной пограничной службы Украины на более выгодные позиции вглубь Сумской области», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее газета The New York Times прокомментировала отступление ВСУ из Северска в Донецкой Народной Республике. Издание назвало город ключевым опорным пунктом, потеря которого сильно ухудшила переговорные позиции Украины.

По информации газеты, ВС России продолжают наступать в этом районе, и Северск поможет военным продвинуться в направлении Славянска и Краматорска.