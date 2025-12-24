Отступление ВСУ из Северска в ДНР ухудшило переговорные позиции Киева. Об этом написала газета The New York Times .

По оценке издания, Северск ранее служил одним из ключевых опорных пунктов украинских сил на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Признание Киевом факта вывода войск из города, как отмечает NYT, дополнительно осложняет позицию Украины на фоне продолжающихся контактов по возможному мирному урегулированию с Россией.

Газета также указывает, что давление российских войск в этом районе нарастает, а утрата Северска упрощает дальнейшее продвижение в направлении Славянска и Краматорска.

О переходе города под контроль российских войск докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По его словам, занятие Северска создало условия для развития наступательных действий на других направлениях.

Владимир Путин, комментируя доклад, заявил, что инициатива на линии соприкосновения находится на стороне российской армии и отметил, что заявленные планы были выполнены в установленные сроки. Спустя почти две недели после этого Генштаб ВСУ официально признал потерю города.