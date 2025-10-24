Anna News: ВСУ опасаются полного окружения в Красноармейске и начинают отходить

ВСУ начали отступать из Красноармейска (Покровска) в ДНР после прорыва российских войск, опасаясь окружения. Об этом сообщило информагентство Anna News .

«По-видимому, отход был спланирован заранее. Для этого подготовлены оборонительные позиции на флангах», — указали авторы.

Угроза Красноармейску усилится еще больше после того, как российские военные полностью освободят расположенный севернее город Родинское. Сейчас ВСУ находятся там в полуокружении.

Ранее журналист немецкой газеты Bild Джулиан Репке, известный своими русофобскими взглядами, вынужден был признать, что российские военные прорвались в центр Красноармейска, а подразделения ВСУ сдаются в плен.