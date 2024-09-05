Украинские боевики дистанционно минировали дороги под Курском

Алаудинов: украинские военные в Суджанском районе удаленно минировали дороги

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские боевики удаленно минируют дороги в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС заявил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

По его данным, солдаты ВСУ для минирования дорог используют противопехотные мины «Лепесток» и кассетные боеприпасы.

Такие боевые снаряды подрываются, когда на них наступают. При этом минирование не ограничивается только «лепестками».

«Чего только туда не выстреливают», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» сообщал, что за сутки атак в Курской области не было, так как ВСУ подтягивали резервы. По его словам, украинские солдаты, задействованные до этого, «уже перемолоты».

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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