ВСУ начали охоту на лучший танк России

Украинские боевики на передовой целенаправленно охотятся на лучший танк России Т-90М «Прорыв». Об этом РИА «Новости» сообщил командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» полковник Александр Сопин.

«Президент России Владимир Путин говорит: Т-90М — лучший танк в мире, подбить его для украинцев — получить звание Героя Украины сразу же», — сказал он.

Военный добавил, что российские военные в такой же степени мечтают подбить западные танки Abrams и Leopard. По его словам, Т-90М, благодаря высокой степени защищенности, борется за экипаж и просто так не отдает его.

Ранее глава государства назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире в своем классе. В Минобороны отмечали, что боевая машина стала глубокой модернизацией советского танка Т-90, она получила боеукладку вне боевого отделения, башенный модуль новой конструкции и повышенный спектр вооружения.