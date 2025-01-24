ВСУ начали «охотиться» на ремонтников в Новокаховском округе

Украинские военные выслеживают ремонтные бригады, восстанавливающие поврежденную инфраструктуру в Новокаховском округе. Об этом Херсонскому агентству новостей (ХАН) рассказали в местной администрации.

«К сожалению, у нас есть случаи ранений и гибели ремонтников во время их работы», — уточнил источник.

Работники прилагают большие усилия, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее после атак ВСУ. Это, однако, не всегда удается сделать оперативно из-за настоящей «охоты» украинских боевиков на ремонтные бригады.

С такими же трудностями сталкиваются сотрудники водоканала. В результате обстрелов армии Украины на водопроводных сетях часто возникают прорывы и происходят аварии. Аварийщики зачастую вынуждены выполнять работы вручную и быстро на фоне опасности повторных атак.

Жителя Новой Каховки 22 января госпитализировали после обстрела со стороны украинских войск. У него выявили минно-взрывные травмы.