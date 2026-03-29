Эпидемия пневмонии вспыхнула в элитном 425-м штурмовом полку ВСУ «Скала». Российские силовики сообщили об этом ТАСС , отметив, что известно о смерти нескольких украинских офицеров.

«Только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, количество заболевших и умерших бойцов ВСУ может быть больше в несколько раз. Родственники военнослужащих пожаловались на командование полка и медиков подразделения, не организовавших необходимую медицинскую помощь.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее написала в телеграм-канале, что родственники погибших уже обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она также напомнила, что «Скала» является одним из ручных штурмовых полков главкома ВСУ Александра Сырского и в котором самая высокая смертность от разных причин. Только правоохранители, по ее словам, до сих пор на это не реагируют.

Прошлой осенью появились сообщения о вспышке газовой гангрены в украинской армии в зоне спецоперации. Военный хирург Владимир Хорошев рассказывал, что человека можно спасти только при оказании правильной и своевременной хирургической обработке раны.