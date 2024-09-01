Ганчев: Киев направил в Харьковскую область наемников из Польши, Румынии и ФРГ

На территории подконтрольной киевскому режиму части Харьковской области действуют наемники из Румынии, Польши, Германии и франкоязычных стран. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«В последнее время от мирного населения мы слышим, что появилось очень много французской речи. То ли это коренные французы, то ли другие франкоязычные страны. Здесь и Румыния, и Польша, есть немцы, и даже какие-то темнокожие наемники», — сказал он.

По словам Ганчева, из-за незнания языка в контакты с мирным населением наемники не вступают, однако участвуют в грабежах и похищениях.

«Не можем назвать их точное количество, но можем констатировать факт из присутствия и противоправных действий на этой территории», — добавил глава российской администрации региона.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили ангары с дронами и цеха для их производства в Харьковской области.