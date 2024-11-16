ВСУ начали использовать «роботов-убийц»

Украинские военные задействуют особые беспилотники, которые якобы могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal .

«Роботы-убийцы вот-вот заполнят украинское небо», — отметило издание.

Поставщики дронов производят все больше БПЛА с компьютерным управлением. По информации газеты, такие разработки недорого стоят и не поддаются электронному подавлению.

Также в ВСУ стало поступать больше роботизированных ударных БПЛА. Производители недорогих компьютеров начали интегрировать их в сложные компактные системы, которые получают возможности, «ранее присущие только гораздо более дорогому оборудованию».

Ранее украинская армия лишилась важного военного груза из-за удара ВС России по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области. Войска нарушили логистические цепочки из Румынии на трое суток, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.