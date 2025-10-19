ВСУ начали использовать британские спутники для управления безэкипажными катерами

Украина применяла спутники OneWeb для управления БЭК в Черном море

Украинское командование использует британские спутники OneWeb, чтобы эффективнее управлять беспилотными катерами в Черном море. Об этом со ссылкой на представителя силовых ведомств сообщило РИА «Новости» .

Источник издания рассказал, что командование ВСУ применяет не только спутниковую связь Starlink, но и британские системы.

«Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используются как дублирующий канал», — подчеркнул он.

Собеседник агентства пояснил, что британские системы развертывают свою сеть на средней околоземной орбите, в то время как Starlink использует тысячи низкоорбитальных спутников.

Такие технологии требуют более сложных и дорогих пользовательских терминалов, но обеспечивают лучшее покрытие с одного космического аппарата.

Ранее российские военные ликвидировали в Новороссийске неразорвавшийся безэкипажный катер. Заместитель главы города Александр Гавриков рассказал, что аппарат подорвали в акватории порта.