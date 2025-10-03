В Новороссийске 4 октября уничтожат неразорвавшийся безэкипажный катер. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков в своем Telegram-канале .

По его словам, работы вяполнят в акватории порта — в районе между причалом № 5 нефтегавани Шесхарис и восточным молом военной гавани. Катер планируется ликвидировать путем подрыва.

Чиновник уточнил расчетно-опасные радиусы при подрыве: до 1800 метров для людей, находящихся в воде, 300 метров для плавсредств и 100 метров для гидротехнических сооружений.

Гавриков добавил, что мероприятие проводится в рамках ликвидации последствий нападения безэкипажных катеров, которое произошло 24 сентября 2025 года.

Ранее в северо-западной части Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.